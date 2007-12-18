Кириленко переконаний, що НУ-НС не розвалиться

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що розколу цієї фракції не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішню заяву члена фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Бориса ТАРАСЮКА з приводу нібито втручання у роботу фракції Секретаріату Президента та його керівника Віктора БАЛОГИ, що може призвести до розколу фракції.

За словами В.КИРИЛЕНКА, фракція НУ-НС за останні три місяці пройшла «дуже серйозні випробування».

Він зауважив, що з питань формування уряду «фракція голосувала монолітно, не дивлячись на те, що цій монолітності завжди передують достатньо серйозні дискусії, як з приводу принципових світоглядних питань, наприклад, програми коаліції, так і з приводу кадрових позицій».

Лідер фракції наголосив, що уряд сформовано, фракція НУ-НС його підтримуватиме, а «все решта немає сенсу коментувати».

Зап словами В.КИРИЛЕНКА, зараз першочерговим завданням є ухвалення бюджету на 2008 рік, де мають бути враховані соціальні ініціативи Президента України.

Крім того, на його думку, у першу чергу має бути прийнятий новий Податковий кодекс.

Як повідомляв УНІАН, лідер НРУ Б.ТАРАСЮК заявив, що втручання Секретаріату Президента України, очолюваного В.БАЛОГОЮ, у роботу фракції НУ-НС може призвести до її розколу в майбутньому.

Він наголосив, що «депутати-рухівці не можуть не звернути увагу на деякі дивні моменти, пов’язані із формуванням складу уряду». За словами лідера НРУ, зокрема, йдеться міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА.

Як сказав Б.ТАРАСЮК, ця кандидатура до складу попереднього уряду на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ була запропонована фракцією КПУ.

За його словами, політичними силами, які входять до блоку «Наша Україна – Народна самооборона» ця кандидатура не була підтримана.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що таким чином «відбувається практично втручання у діяльність фракції, маніпулювання, підкилимні ігри, які ініціюються і йдуть із Секретаріату Президента».