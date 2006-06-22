СПУ відмовляється брати участь у безрезультатних переговорах щодо коаліції

Політрада СПУ вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА, почесного голови блоку "Наша Україна", взяти на себе відповідальність за переговорний процес.

Про це йдеться у заяві політради СПУ, текст якої переданий УНІАН.

“Оскільки ті посередники, котрих він уповноважив, з поставленим завданням не справляються”, - аргументує свою позицію політрада Соцпартії.

Члени політради підкреслюють, що переговори мають стати основою для пошуку компромісу, а не приводом для чергової інтриги в структурах "Нашої України".

“Якщо Президент В.ЮЩЕНКО проявить політичну волю, переговори зі створення коаліції можна буде завершити за один вечір”, - наголошує політрада СПУ.

У документі також зазначається, що чергове перенесення засідання Верховної Ради України для формування парламентської коаліції, яке трапилося з ініціативи фракції "Наша Україна", свідчить, що з вини цієї політичної сили фактично зривається переговорний процес. На думку політради СПУ, об`єктивних підстав для затягування переговорів не існувало, і коаліція могла і повинна була бути створена не пізніше середи, 21 червня.

“Це вже не фарс, це саботаж інтересів країни, коли з волі декількох бізнес-груп штучно протягом тривалого часу, по суті, блокується робота вищого законодавчого органу. На жаль, ця деструктивна діяльність окремих політиків не отримує ефективної протидії з боку почесного голови “Нашої України”, - зазначається у документі.

Крім того, політрада партії переконана, що залучення лідерів СПУ до безрезультатного переговорного процесу окремими “політичними авантюристами” використовується для того, щоб завдати удар по авторитету Соціалістичної партії.

"Подальші переговори попереднього змісту про створення Коаліції соціалісти вважають безперспективними і продовжувати діалог в такому форматі і з такими підходами не вважають можливим", - зазначено в заяві.

Як повідомляв УНІАН, вчора на засіданні політради СПУ було дано доручення О.МОРОЗУ підписати угоду про коаліцію у форматі СПУ-БЮТ-“Наша Україна”, або в іншому форматі, якщо не вдасться підписати коаліцію в форматі “помаранчевої” “трійки”, або про перехід в опозицію.