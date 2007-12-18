БЮТ і НУ-НС спільно відсвяткують призначення Тимошенко

18:52, 18 грудня 2007
Політика
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Подію анонсувала сама прем`єр

Фракції Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна – Народна самооборона» проведуть спільні урочисті збори, щоб відзначити успішне формування уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам у ВР.

«Перший етап пройдений – сформований демократичний уряд, затверджений його персональний склад, і на спільній зустрічі ми це відзначимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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