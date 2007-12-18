Турчинов вже точить зуб на «Нафтогаз» і «Енергоатом»

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що уряд терміново повинен розглянути питання про призначення керівників НАК «Нафтогаз України» і НАЕК «Енергоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у ВР.

«Ці питання вимагають термінового вирішення. Я думаю, що це також стане предметом засідання Кабінету Міністрів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Зазначимо, що голова правління НАК «Нафтогаз України» й президент НАЕК «Енергоатом» призначаються Кабінетом Міністрів за поданням Міністерства палива та енергетики.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

ДП «НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.