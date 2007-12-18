Кабмін терміново перевірить усе, що стосується вступу до СОТ

Кабінет Міністрів України найближчим часом проведе інвентаризацію усіх документів, що стосуються вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо можливих термінів вступу України до СОТ.

Глава уряду наголосила, що Україна цілком готова до вступу в цю організацію. «І зараз ми проведемо повний аналіз якості документів, проблем які є, і вважаю, що найближчим часом Україна може стати членом СОТ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час вона відмовилась назвати конкретні строки вступу, мотивувавши це тим, що уряд тільки приступив до виконання своїх обов’язків.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня представники України проводили консультації в Женеві, під час яких мала бути визначена дата проведення засідання Робочої групи.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв`ю "5 каналу", яке транслювалося 16 грудня, сказав, що Україна може вступити до СОТ вже 20 грудня. За його словами, Україна вже впритул наблизилася до членства у СОТ, уклала всі необхідні домовленості.

17 грудня міністр економіки Анатолій КІНАХ заяви, що Україна в 2007 році не зможе вступити до Світової організації торгівлі.

Він зазначив, що рішення про прийняття України до СОТ не внесено до порядку денного засідання Генеральної ради СОТ, яке відбудеться 19-20 грудня.

Довідка УНІАН. Європейський союз висунув останню вимогу щодо вступу України до СОТ. Для того щоб стати 152-м членом цієї організації, Києву необхідно виконати вимогу щодо перегляду регуляції з експортного мита.