Тимошенко: для нас це була шокова інформація
або Скільки заступників потрібно міністру
Уряд Юлії ТИМОШЕНКО має намір скоротити кількість посад заступників міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила сама Ю.ТИМОШЕНКО після завершення урядової наради, яка проходила в приміщення парламенту.
«Ми були здивовані, що в деяких міністерствах у деяких міністрів по 16 заступників. Для нас це була шокова інформація», - сказала вона.
Прем`єр-міністр вважає необгрунтованим існування великої кількості заступників у керівників міністерств і відомств.
«Ми поставили перше завдання: ми повинні провести певне скорочення всіх зайвих чиновницьких кадрів. Ми вважаємо, що має бути один перший заступник і, максимум, три заступники в міністерствах і відомствах. Цього достатньо для організації якісної роботи», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.