Ющенко привітав Тимошенко та весь склад уряду
22:07, 18 грудня 2007Політика
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Повідомляє прес-служба глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та весь склад уряду з призначенням на посади.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Ваш професіоналізм та багатий досвід високо цінують у нашій державі. Нехай ваші знання та зусилля й надалі слугують на благо Українського народу, розбудові сучасної демократичної держави, утвердженню найвищих європейських стандартів у всіх сферах життя», – йдеться у вітанні глави Української держави.
В.ЮЩЕНКО побажав прем’єр-міністру та всім членам уряду вагомих здобутків, міцного здоров`я, щастя та благополуччя.
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