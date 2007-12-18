Ющенко привітав Тимошенко та весь склад уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та весь склад уряду з призначенням на посади.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Ваш професіоналізм та багатий досвід високо цінують у нашій державі. Нехай ваші знання та зусилля й надалі слугують на благо Українського народу, розбудові сучасної демократичної держави, утвердженню найвищих європейських стандартів у всіх сферах життя», – йдеться у вітанні глави Української держави.

В.ЮЩЕНКО побажав прем’єр-міністру та всім членам уряду вагомих здобутків, міцного здоров`я, щастя та благополуччя.