У ПР стурбовані перспективами співпраці України та МС

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Комітету Верховної Ради з питань верховенства права і правосуддя Сергія Ківалова, «суть звернення зводиться до того, що народні обранці хочуть мати чітке уявлення про вибір інтеграційних пріоритетів України».

Зокрема, підписанти заявляють: «Підтримуючи інтеграційні законопроекти, ми водночас зазнаємо занепокоєння щодо перспектив торговельно-економічної співпраці з Російською Федерацією та іншими країнами МС. Традиційні ринки збуту українських товарів, особливо машинобудування, сталі коопераційні зв'язки, спільні інвестиційні проекти, людські контакти і багато що іншого, не дозволяє нехтувати такими надзвичайно важливими можливостями для успішного розвитку нашої вітчизняної економіки».

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Як говориться в повідомленні, коментуючи появу такого звернення, Ківалов відзначив очевидність того, що відносини України з Російською Федерацією, «м'яко кажучи, дещо охолонули».

«Наше звернення не містить заклику вступити до МС. Ми хочемо зрозуміти, чи існує комплексна програма активізації торговельно-економічних відносин з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Це не пустий інтерес. Ці питання нам дуже активно ставлять наші виборці», - наголосив Ківалов, додавши, що наріжним каменем мають стояти лише інтереси України.