ЄЕК: Україна і країни МС уже мають одну ЗВТ і другої не потребують

Таке роз'яснення УНІАН дали в Євразійській економічній комісії (ЄЕК).

«Україна вже знаходяться в одній зоні вільної торгівлі з країнами Митного союзу - це зона вільної торгівлі СНД. Це сучасна угода, яка зокрема передбачає розгляд спірних питань в арбітражі. Тому говорити про створення якоїсь спеціальної зони, напевно, поки не доводиться», - зазначили в ЄЕК.

При цьому в ЄЕК також сказали, що не мають у своєму розпорядженні інформації про подачу Україною пропозиції про створення ЗВТ із Митним союзом.

«Нам невідомо про існування такої пропозиції», - підкреслили в ЄЕК.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що найбільш прийнятною формою співробітництва України з Митним союзом буде формат «3+1», в якому буде створено Зону вільної торгівлі з Білоруссю, Росією та Казахстаном.