В опозиції заявляють, що не мають стосунку до правок до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав з трибуни ВР.

“Я ще раз кажу, що до закону 2045 і поправок, які там позначені іменем Бриченко, народного депутата України, я не маю ніякого відношення”, - заявив він.

У свою чергу голова ВР Володимир Рибак зазначив, що Бриченко 16 жовтня двома окремими листами вніс 31 поправку до відповідного законопроекту. Цей законопроект, нагадав Рибак, було ухвалено Верховною Радою у першому читанні ще 8 жовтня. “Поправки №36 і №37, які містяться у порівняльній таблиці до другого читання, були запропоновані народним депутатом Бриченком першим листом до ст. 183 Податкового кодексу України. А другим листом - до ст. 70 і ст. 170”, - сказав Рибак.

Він додав, що профільним комітетом при підготовці порівняльної таблиці до другого читання цього законопроекту були враховані пропозиції до ст. 70 і ст. 170, викладені Бриченком в другому листі.

Водночас, за словами Рибака, за розпорядженням голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики підготовка цього законопроекту була доручена групі народних депутатів на чолі із народним депутатом від «УДАРу» Оксаною Продан.

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Рибак заявив, що робоча група жодного разу не порушувала питання щодо окремого розгляду цих поправок.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків.

Опозиція заблокувала трибуну ВР через поправку, яка передбачає, що особи, які мають посвідку на проживання в іншій країні, вважаються такими, що не проживають в Україні.

«У разі, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної держави, вона вважається такою, що не проживає в Україні», - наголошується у поправці депутата Бриченка і в остаточній редакції прийнятого Верховною Радою закону.

Таким чином, лідер "УДАРу" Віталій Кличко фактично позбавляється права брати участь у президентській кампанії 2015 року, оскільки у переліку вимог до кандидата у Президенти є пункт про проживання в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років.