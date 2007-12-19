Лідер Партії регіонів, екс-прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що опозиція сформує тіньовий уряд

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми опоненти, тому ми контролюватимемо владу, діятимемо в рамках закону. Звичайно, ми пропонуватимемо альтернативні рішення, тому що ефективна робота влади залежатиме від того, наскільки ефективно ми будемо її контролювати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів зазначив, що у рядах партії велика кількість досвідчених людей. «Фактично у нас два склади уряду. Я думаю, що ми розподілимо обов`язки між депутатами за кожним міністерством і за кожним напрямом, за кожною галуззю. Ми будемо моніторити ситуацію і висловлювати свою позицію», - пояснив він.

«Фактично йдеться про створення тіньового Кабінету міністрів», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.