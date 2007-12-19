Янукович каже, що з Мартинюком вже виникли проблеми

Партія регіонів до вечора визначить кандидатуру на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ще йдуть переговори, все можливо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи можливість висунення представника Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Лідер фракції уточнив, що Партія регіонів може відмовитися від підтримки кандидата від фракції комуністів Адама МАРТИНЮКА на цю посаду. «Тут є проблеми. Ми були налаштовані на те, щоб дати можливість обійняти цю посаду людині досвідченій, яка має і досвід, і юридичну освіту. З практичної точки зору я вважаю, що Верховній Раді, та й її голові, було б краще, якби був Адам МАРТИНЮК. Але Раїса БОГАТИРЬОВА також досвідчена людина», - пояснив він.