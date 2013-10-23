Завтра Лукашенко, Путін і Назарбаєв обговорять розширення Митного союзу

Як повідомив УНІАН помічник Президента Росії Юрій Ушаков, завтра у Мінську відбудеться чергове засідання Вищої Євразійської економічної ради (ВЄЕС) на рівні лідерів держав – головного органу Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору (ЄЕП) Росії, Білорусі і Казахстану.

«Особливу увагу приділятиметься питанням формування 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Планується, що очільники держав обговорять хід роботи над проектом договору про ЄАЕС. До порядку денного включена тема можливого розширення складу учасників інтеграційних об'єднань», - сказав Ушаков.

За його словами, майбутнє засідання Вищої Євразійської економічної ради покликане дати додатковий імпульс інтеграційним процесам на Євразійському просторі. На саміті будуть розглянуті актуальні проблеми функціонування МС і ЄЕП, кодифікування міжнародних договорів, які становлять їх правову базу.

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Ушаков відзначив, що Митний союз (передбачає свободу руху товарів) запрацював у 2011 році. З січня 2012 року набрали чинності базові угоди, які формують Єдиний економічний простір (націлено на забезпечення свободи руху послуг, капіталу, робочої сили і узгодженої економічної політики). У лютому 2012 року почав функціонувати регулюючий орган МС і ЄЕП - Євразійська економічна комісія (ЄЕК).

«МС і ЄЕП – одні з найбільших у світі регіональних інтеграційних об'єднань з населенням 170 млн осіб. Сумарний ВВП держав-учасників становить майже 2,7 трлн доларів», - додав Ушаков. У першому півріччі 2013 року зростання валового внутрішнього продукту країн МС і ЄЕП становило 1,7%. Взаємний товарообіг збільшився на 2% (без урахування паливно-енергетичного сектору).

За словами Ушакова, до засідання ВЄЕС підготовлено великий пакет документів. Передбачається схвалити проект модельного закону «Про конкуренцію», спрямованого на уніфікацію конкурентної політики та її правове регулювання. Готується до підписання Угода про порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів по митній території Митного союзу. Заплановано розгляд річного звіту про виконання бюджету ЄЕК за 2012 рік і затвердження Положення про перевірку достовірності і повноти відомостей про доходи, майно і зобов'язання майнового характеру, які надаються членами колегії і співробітниками ЄЕК і членами їх сімей.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради.