Туск закликав не використовувати справу Тимошенко проти євроінтеграції України

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав журналістам у Брюсселі.

"Польща з одного боку чинить постійний тиск на Україну, аби вирішити "проблему Юлії Тимошенко", а водночас ми попереджаємо деяких європейських партнерів, щоби скептики щодо зближення з Україною не використовували приклад Юлії Тимошенко як легкий привід, щоби зірвати переговори (з Україною - УНІАН), щоб ці переговори не були завершені», - сказав Туск.

При цьому він не уточнив, які конкретно країни має на увазі.

На тему: Для вирішення питання Тимошенко потрібна лише політична воля - Держдеп США

На дводенному саміті у Брюсселі, лідери 28-ми країн ЄС обговорили серед інших тем і питання саміту "Східного партнерства" і Вільнюсі, що має відбутися 28-29 листопада.

Туск підсумував дискусію на саміті і назвав настрій щодо можливості підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС як "важкий оптимізм". "Є налаштованість підписати Угоду, але не за будь-яку ціну", - резюмував глава польського уряду.