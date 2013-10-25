Для вирішення питання Тимошенко потрібна лише політична воля - Держдеп США

Заступник керівника Бюро з питань демократії, прав людини та праці Державного департаменту США Томас Меліа вважає, що припинення вибіркового правосуддя, найяскравішим прикладом якого є справа екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, залежить від політичної волі та бажання підписати Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом.

Як повідомляє сайт Тимошенко, про це Меліа заявив в ефірі «5 каналу».

Читайте також: Євродепутат: звільнення Тимошенко в інтересах і Європи, і України

«Питання вибіркового правосуддя залежить від політичної волі та нових правосудних звичок в Україні. Але ми маємо сюди зараховувати і законодавчі зміни», - сказав Меліа.

За його словами, справа Тимошенко є найістотнішим випадком вибіркового правосуддя в Україні. "Це не означає, що такого ніколи більш не трапиться у майбутньому, але поки ми (справою Тимошенко) відкриваємо перелік таких випадків", - зазначив Меліа.

Представник Держдепу США вважає, що звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і Валерія Іващенка є лише першим кроком у вирішенні проблеми вибіркового правосуддя. "Є поступ, але це не означає, що все вже розв'язано. Багато що належить зробити, треба навчати прокурорів, суддів, адвокатів, має бути вже не радянський спосіб роботи в цій галузі", - наголосив Меліа.

"Це одне з питань, одна з умов, висунутих Європейським Союзом для того, щоб Україна змогла підписати Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Це пропозиція. Євросоюз справді зосереджений на цьому питанні", - підкреслив він.

Меліа зазначив, що США підтримують позицію Євросоюзу та місію Європейського парламенту, яка намагається "знайти вирішення цьому питання так, щоб це було і законно в українських умовах, і щоб не було перепон для українського поступу у підписанні важливих угод з ЄС".

Представник Державного департаменту США додав, що його уряд також розраховує на успішність місії екс-голови Європарламенту Пета Кокса та колишнього Президента Польщі Александра Кваснєвського. "Ми сподіваємося, що вона матиме успіх. І ми використовуємо наші канали спілкування з різними гравцями на цьому полі, щоб Україна не втратила цієї важливої можливості", - сказав Меліа.

"З того, що я чув від європейців, я роблю висновок, що, не звільнивши Тимошенко, не можна підписати цю угоду. Але це також європейський процес. Це здійснена річ, якщо буде добра воля, Україна усуне цю перепону і піде далі своєю дорогою до інтеграції з Європою", - заявив Меліа.