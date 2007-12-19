Янукович зрадів: коаліція потрапила на електричний стілець

Фракція Партії регіонів наполягатиме на тому, аби саме сьогодні були припинені повноваження 14 народних депутатів, що увійшли до нового складу Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пленарного засідання парламенту заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, коаліція свідомо намагається зірвати голосування за припинення повноважень депутатів. Він наголосив, що це робиться тому, що «коаліція не має впевненості в своєму майбутньому» і почувається «ніби на електричному стільці».

Звертаючись до голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання був затверджений і тому він має виконуватися. «Це ваш обов’язок», - сказав В.ЯНУКОВИЧ голові ВР.