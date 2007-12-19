Ющенко повернувся в Україну ще в неділю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернувся зі Швейцарії після планового медичного обстеження і приступить до роботи у понеділок, 24 грудня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент повернувся зі Швейцарії в Україну ще в неділю, 16 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Президент відбув до Швейцарії 14 грудня для планового медичного обстеження і динамічного контролю за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму.