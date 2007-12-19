Ющенко повернувся в Україну ще в неділю
12:31, 19 грудня 2007Політика
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Президент приступить до роботи 24 грудня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернувся зі Швейцарії після планового медичного обстеження і приступить до роботи у понеділок, 24 грудня.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, Президент повернувся зі Швейцарії в Україну ще в неділю, 16 грудня.
Як повідомляв УНІАН, Президент відбув до Швейцарії 14 грудня для планового медичного обстеження і динамічного контролю за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму.
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