Плющ: ми на рівному місці загнали себе в безвихідь

Народний депутат Іван ПЛЮЩ (фракція «Наша Україна - Народна самооборона») вважає неприпустимим затягування розгляду питання про складання членами уряду депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку І.ПЛЮЩ висловив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Вчора про все домовилися, а сьогодні розгортається обговорення - а що, якщо повноваження цих депутатів складемо, а інші ще не прийдуть? Так тоді їх треба відкликати з уряду. Ми на рівному місці загнали себе в безвихідь», - сказав І.ПЛЮЩ.

Депутат вважає, що логічним виходом із ситуації, що склалася, є підготувати відповідну постанову Верховної Ради, роздати її всім депутатам і провести голосування. «Ми повинні їм дати можливість працювати в уряді», - підкреслив він.

І.ПЛЮЩ висловив нерозуміння, чому Верховна Рада вчора, сформувавши новий склад уряду, так і не розглянула питання про складання депутатських повноважень представниками Кабінету міністрів.