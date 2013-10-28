Тимошенко можуть помилувати вже після Вільнюського саміту - політолог

У той же час доля екс-прем'єра не стане перешкодою для підписання документа - вважає політолог Володимир Цибулько.

«Я думаю, що один з варіантів звільнення Тимошенко - амністія з нагоди підписання асоціації у Вільнюсі. Закон про амністію буде сформований, а його текст буде виписаний таким чином, що Тимошенко буде підпадати під його дію. Це було б компромісом для всіх», - сказав Цибулько.

Говорячи про ймовірність її балотування на посаду президента в ході виборчої кампанії 2015 року, якщо їй буде надана така можливість, експерт зазначив, що сьогодні Тимошенко несе більшу загрозу для соратників по опозиції, ніж для влади.

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«Тимошенко не несе ніякої загрози в політиці, навіть якщо буде балотуватися. Якщо їй навіть забезпечать таку можливість, головним сценаристом виборчої кампанії вона не стане. Швидше за все, її результат буде близким з результатом Віктора Ющенка в 2010 році на рівні 5 %. Крім того, потрібно не забувати, що є проблеми в середині партії, оскільки Тимошенко, поставивши в керівництві Яценюка, намагалася застовпити собі місце в президентських перегонах. Але сьогодні вже пізно говорити про участь Тимошенко в кампанії. Яценюк фігурує в дослідженнях з цілком хорошими результатами, які в ході кампанії можуть виявитися краще результатів самої Тимошенко», - пояснив експерт.