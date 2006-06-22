Регіони просять коаліціантів пройти ”аусвайс контрол”

За інформацією Партії регіонів, під угодою про створення демократичної коаліції зібрані не всі підписи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, виступаючи сьогодні з парламентської трибуни.

Він закликав представників трьох фракцій до розуміння їх відповідальності за здійснений крок зі створення коаліції. О.ЄФРЕМОВ зазначив, що не хотів би повторення, щоб 22 червня стало знову “чорним” днем, як і 65 років тому, коли почалась війна.

Він наголосив, що Партія регіонів не вірить у дієздатність новоствореної коаліції. О.ЄФРЕМОВ навів приклад, що деякі політичні сили, які об’єднались сьогодні в коаліцію, йшли зовсім під різними лозунгами, і він не розуміє, як вони будуть пояснювати своїм виборцям деякі свої наступні кроки.

Він також сказав, що в сесійній залі точаться розмови, що насправді коаліції не вдалося зібрати всіх необхідних підписів. Депутат-“регіонал” ще раз закликав коаліціантів до відповідальності, оскільки якщо після перевірки в Секретаріаті виявиться, що це правда, парламент буде поставлено під удар. Зокрема, за його словами, Президент, відповідно до Конституції, в праві буде порушити питання про нелегітимність парламенту і розпустити його.

О.ЄФРЕМОВ в своєму виступі сказав, що Партія регіонів дуже уважно слідкує за процесом створення коаліції, хоча і не заважає йому. Він також підкреслив, що Партія регіонів залишає за собою право приймати рішення, які вона вважає доцільними, і не збирається йти від відповідальності за долю країни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО оголосила у Верховній Раді про створення коаліції в складі «Нашої України», БЮТ і Соціалістичної партії України.

Вона підкреслила, що зараз документи передані в Секретаріат ВР на реєстрацію.

Як повідомило УНІАН джерело в парламенті, свої підписи під угодою про створення коаліції вже поставили 242 народні депутати.