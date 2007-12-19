Симоненко заборонить Мартинюку пропускати жінку вперед?

Представник фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА може бути висунута на посаду першого віце-спікера у разі нерезультативного голосування по кандидатурі від комуністів Адама МАРТИНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції комуністів Петро СИМОНЕНКО сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми внесли кандидатуру МАРТИНЮКА і наполягаємо на тому, щоб його кандидатура була розглянута в парламенті», - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому лідер комуністів назвав заяву керівника фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про можливе висунення на посаду першого заступника голови Верховної Ради Р.БОГАТИРЬОВОЇ «його особистою точкою зору». «Якщо, припустимо, відбудеться перший тур голосування позитивно, то тоді буде та кандидатура, яку ми висунули. Якщо негативно, і за результатами голосування ми не одержимо достатньої кількості голосів, тоді процедура по висуненню кандидатури має повторитися знову», - пояснив П.СИМОНЕНКО.