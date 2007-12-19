Коаліція має підозри, що Партія регіонів заблокує ВР через ЦВК

Представники демократичної коаліції не виключають, що Партія регіонів заблокує роботу Центральної виборчої комісії для того, щоб не прийняти рішення про реєстрацію нових народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, робити такі висновки можна, зважаючи на те, що фракції Партії регіонів та КПУ не голосували за проведення пленарного засідання тільки після ухвалення рішення Центрвиборчкому про реєстрацію нових народних депутатів.

«Ця прикрість дозволяє нам думати, що і саме засідання Центральної виборчої комісії може або не відбутися, або бути затягнуто, або рішення буде не ухвалено з огляду на те, що більшість в ЦВК становлять представники Партії регіонів та КПУ», - сказав він.

За його словами, в такий спосіб парламентська меншість намагається дестабілізувати роботу демократичної коаліції.

«Вони хочуть зруйнувати демократичну коаліцію шляхом саботування роботи ЦВК», - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів, що буде робити коаліція у випадку, якщо ЦВК не прийме рішення про реєстрацію нових народних депутатів, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що продовжуватиме свою роботу новий уряд, працюватиме Президент, голова Верховної Ради і парламентські фракції БЮТ та НУ-НС.

«Якщо Партія регіонів захоче блокувати роботу Верховної Ради України, то, значить, це її політичний вибір і її політична відповідальність», - сказав В.КИРИЛЕНКО.