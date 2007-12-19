Експерт вважає, що «пенсія» Януковичу не світить

Не зважаючи на відхід Партії регіонів в опозицію, її керівником залишиться Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в Києві висловив директор Інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

За його словами, питання про зміну лідера Партії регіонів дискутується сьогодні на рівні середньої ланки партії та її деяких лідерів. Окрім цього, обговорюється ідея запуску нового політичного проекту. «Проте на сьогодні це тільки розмови. Я не думаю, що ПР змінить свого лідера – річ у тім, що В.ЯНУКОВИЧ вже перетворився на якийсь символ для Сходу України і дуже часто люди, голосуючи за ПР, голосують за В.ЯНУКОВИЧА», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Він припускає, що новий проект східних еліт без В.ЯНУКОВИЧА зможе претендувати не більше ніж на 7-10% голосів виборців.

У свою чергу директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО зазначив, що частина керівництва ПР хотіла б змінити В.ЯНУКОВИЧА, однак його ніким замінити.

Експерт зазначив, що в кулуарах поширюються чутки про те, що В.ЯНУКОВИЧА спробують замінити нейтральною фігурою ззовні, наприклад, Володимиром ЛИТВИНОМ.

Проте, за його словами, виникає питання, чи готовий сам В.ЛИТВИН до такого кроку і як до цього поставляться виборці Сходу і Півдня України.

«Я думаю, що якщо сам Віктор Федорович не захоче піти на політичну пенсію, то піти його просто так не вдасться», - сказав експерт.