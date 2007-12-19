Ахметов покладає надії на Тимошенко
Нардеп провів брифінг з Крутим
Народний депутат від Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ висловлює сподівання, що новий уряд доб`ється економічного зростання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Донецьку на брифінгу, який провів разом з відомим російським композитором Ігорем КРУТИМ після відвідування трьох дитячих установ з нагоди Дня святого Миколая.
«По-перше, наша партія вчора пішла в опозицію, тому я відучора також в опозиції. А по-друге, сподіватимемося, що цей уряд доб`ється економічного зростання», - сказав Р.АХМЕТОВ.
«А завдання опозиції - контролювати дії влади», - підсумував він.
Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Верховна Рада 226-ма голосами підтримала призначення Юлії ТИМОШЕНКО на пост прем`єр-міністра України, після чого 227-ма голосами затвердила персональний склад уряду.