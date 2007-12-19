Ющенко знову висунув Наливайченка

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 106 Конституції України Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Глава держави уповноважив оголошувати це подання на засіданні парламенту першого заступника глави Секретаріату Президента – представника Президента в Кабміні Олександра ШЛАПАКА.