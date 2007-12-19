Україна опинилася в «геополітичній самоті»?

Україна з 2007 року виявилась в «геополітичній самоті».

Таку думку сьогодні на прес-конференції в Києві висловив президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ.

«2007 рік - це початок геополітичної самоти України», - сказав А.ЄРМОЛАВЕВ. За його словами, українські політики дуже довго «компенсували свою інтелектуальну убогість європейською мрією». При цьому, відзначив експерт, крім того, що українські політики вже публічно почули про перспективу членства України в ЄС - «2020 рік плюс», жодна з політичних сил на виборах у своїх програмах не заклала жодної лобістської позиції щодо ЄС.

«Самі проєвропейські сили не обіцяють нашій космічній промисловості участі в європейських програмах, жодна з політичних сил не гарантувала суднобудівникам контрактів від європейських компаній, жодний з українських проєвропейських політиків не відповів на питання про роль українського агропромислового комплексу в новій європейській структурі - все обмежується політесом», - сказав експерт, додавши, що це говорить про те, що політики розпрощалися з перспективою швидкого входження в європейський простір.

Водночас він вважає, що вище сказане відноситься і до євразійського простору. Він нагадав, що РФ сьогодні робить ставку вже не на ЄЕП, від якого відмовилась Україна, а на ЄврАзЕС і Шанхайську організацію співпраці (ШОС).

«У цих проектах Україна не враховується, а це означає на практиці, що з 2007 року Україна розглядається російською бізнес елітою не просто як партнер, а як конкурент», - відзначив він.

При цьому А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що російська еліта діятиме за принципом «газ в обмін на любов до Росії».