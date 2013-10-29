Захист оскаржить в Євросуді рішення Вищого спецсуду про засудження Волги

Про це журналістам повідомив адвокат Волги Євген Солодко.

“Ми вивчимо матеріали і не виключаємо, що звернемось до Європейського суду з прав людини після сьогоднішнього рішення”, - сказав він.

На тему: Тюремники не вважають екс-голову Держфінпослуг Волгу VIP-засудженим

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду кримінальних та цивільних справ залишив без змін вирок екс-голові Держкомфінпослуг Волзі.

24 вересня 2012 року Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна колишнього голову Держкомфінпослуг Волгу.

Суд визнав Волгу винним у спробі отримання 500 тис. дол. хабара.

Волга утримується у Полтавській виправній колонії № 64, працює бібліотекарем, як всі засуджені живе у гуртожитку.

Начальник Полтавського облуправління Державної пенітенціарної служби України Микола Ісаєв у червні заявляв, що Волга у 2016 році отримає право на дострокове звільнення.