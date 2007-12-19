Турчинов візьметься за шахту ім. Засядька

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ очолив урядову комісію з ліквідації наслідків аварії на шахті імені Засядька, створену одразу після аварії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

Як повідомляв УНІАН, в результаті трьох вибухів на шахті імені Засядька, які сталися 18 листопада, а також 1 і 2 грудня 2007 року, загинули 106 осіб (101 гірник і 5 рятувальників). Уряд створив комісію з ліквідації аварії, яку очолював віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.