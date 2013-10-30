Спікер Сейму Литви закликає українську владу звільнити Тимошенко

Про це вона заявила під час засідання жіночого форуму, який відбувся у рамках пленарної сесії Конференції комітетів парламентів держав-членів ЄС у справах спільноти та європейських справах (COSAC) у Вільнюсі (Литва), повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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«Вирок Юлії Тимошенко є політично-мотивованим, а суд над нею був несправедливим та упередженим. Ми закликаємо владу України негайно звільнити Юлію Тимошенко та надати їй можливість лікуватися за кордоном», - сказала Граужінене.

Крім того, під час зустрічі з колишнім президентом Європейського парламенту Петом Коксом, який брав участь у конференції COSAC, спікер Сейму висловила свою підтримку роботі місії Кокса-Квасневського в Україні.

«Ми повинні і надалі підтримувати місію задля того, щоб Угоду про асоціацію з Україною було підписано у Вільнюсі. Але ми не можемо ігнорувати права людини та питання вибіркового правосуддя, оскільки це розчарує народ України», - наголосила вона.

«Час для розмов минув. Зараз Україна має почати діяти, щоб виконати усі вимоги ЄС до саміту у Вільнюсі. Зрозуміло, що Україна зробила свій вибір – вона рухається до Європи, однак для цього ще не все зроблено, включаючи справу Юлії Тимошенко», - сказала Граужінене.