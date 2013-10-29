Рибак вважає, що опозиційний законопроект про Тимошенко не пройде
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак вважає, що парламент не ухвалить рішення щодо амністії засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, але може ухвалити рішення щодо її лікування за кордоном
Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на розширеному засіданні Координаційно-консультативної ради з питань місцевого самоврядування.
За словами Рибака, на сьогодні в парламенті зареєстровано два законопроекти, що стосуються лікування людей, які відбувають покарання, за кордоном, якщо вони тяжко хворіють і не мають можливості лікуватися в Україні.
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За його словами, наступного тижня парламент розгляне ці законопроекти, і “по Тимошенко можемо ухвалити рішення”.
“Такий закон може бути ухвалений”, - зазначив Рибак.
Водночас він сказав, що у Верховній Раді також є законопроект, внесений лідерами трьох опозиційних фракцій - “Батьківщина”, “УДАР” та “Свобода” - щодо амністії Тимошенко.
“Я не бачу, щоб Верховна Рада ухвалила таке рішення”, - зазначив Рибак.