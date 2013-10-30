Кокс і Кваснєвський приїдуть до Тимошенко 31 жовтня
Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Кваснєвський зустрінуться із екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко завтра, 31 жовтня
Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, Кокс і Кваснєвський для зустрічі прибудуть у Харків, до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», у стаціонарі якої перебуває Тимошенко.
Зараз невідомо, о котрій годині відбудеться візит керівників моніторингової місії до Харкова.
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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня Кокс і Кваснєвський із триденним робочим візитом прибули до України.
Протягом свого візиту вони працюватимуть у Києві та Харкові.
Минулого тижня вони також були в Україні. За підсумками їхнього візиту Юлія Тимошенко заявила, що заради європейського майбутнього країни готова прийняти всі пропозиції місії Європейського парламенту.
Раніше, 4 жовтня, Кокс і Кваснєвський звернулися до президента України Віктора Януковича з клопотанням про помилування Тимошенко.