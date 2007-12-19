Україна виграла у стокгольмському суді

Апеляційний суд м. Стокгольма (Швеція) 17 грудня виніс ухвалу на користь держави Україна в особі Фонду державного майна у справі за позовом норвезької компанії “Норск Гідро АСА”. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

Згідно з повідомленням, Апеляційний суд визнав, що між ФДМУ і компанією “Норск Гідро АСА” не існувало чинної арбітражної угоди, на підставі якої в 2000 році Арбітражний Інститут Торгової палати Стокгольма ухвалив рішення про стягнення з Фонду держмайна і концерну “Приморський” 16,3 млн. доларів на користь компанії “Норск Гідро АСА”.

Таким чином, Апеляційний суд визнав, що арбітражне рішення Арбітражного Інституту Торгової палати Стокгольма є необгрунтованим.

Крім того, відповідно до рішення Апеляційного суду Стокгольма компанія “Норск Гідро АСА” має компенсувати державі Україна витрати, пов`язані з судочинством в Окружному і Апеляційному судах в розмірі близько 1,5 млн. доларів.

Нагадаємо, норвезька компанія “Норск Гідро” в 1995 році заявила про створення СП з ТОВ "Трансінвестсервіс" для реконструкції терміналу з перевалювання мінеральних добрив у порту “Південний” (Одеса). Норвезька компанія інвестувала в проект 15,2 млн. дол.

У квітні 1996 року між акціонерами ТОВ, зокрема, «Норск Гідро» і Фондом держмайна України було підписано угоду, покликану забезпечити виконання раніше підписаних угод. Як з`ясувалося пізніше, ФДМУ, в особі своїх представників, не підписував дану угоду, а тільки завізував її з метою подальшого формального затвердження головою Фонду. І законної сили цей документ так і не набув.

У березні 1999 року компанія “Норск Гідро АСА” звернулася із заявою в Арбітражний Інститут Торгової Палати Стокгольма з проханням про призначення арбітрів у своєму спорі з Україною в особі Фонду державного майна щодо незгоди з визнанням українськими судами недійсними договорів підряду, управління і угоди власників, стороною яких була компанія “Норск Гідро АСА”. Позовна заява компанії “Норск Гідро АСА” становила більш як 21 млн. доларів. Арбітражний Інститут Торгової Палати Стокгольма 20 березня 2000 року ухвалив рішення про стягнення з ФДМУ 16,3 млн. доларів на користь компанії “Норск Гідро АСА”.

З метою виконання цього арбітражного рішення наприкінці 2001 року компанія ”Норсік Гідро АСА” подала до судових інстанцій Нідерландів, Франції, Бельгії та Швеції заяви з проханням про накладення блокуючих арештів на майно ФДМУ в цих країнах. У січні 2002 року конторами судових виконавців Амстердама були накладені арешти на банківські рахунки ФДМУ в Нідерландах. У березні 2002 року було заблоковано рахунок посольства України у Франції, а 29 квітня 2002 року Верховним судом Швеції було ухвалене рішення про визнання вимог ”Норск Гідро АСА” щодо виконання рішення САІ від 20 березня 2000 року.

Щоб припинити подальші спроби «Норск Гідро» накласти арешт на українське майно в зарубіжних країнах, Україна оскаржила рішення, прийняте Стокгольмським арбітражним судом, в Окружному суді Стокгольма. Інтереси України у цій справі представляли Мін’юст України і юридичний радник – фірма “White & Case LLP”.