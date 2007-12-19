Тимошенко присвятить прем`єрство перемозі на президентських виборах?

Керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора почала свою президентську кампанію.

Таку думку він висловив у ході експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

За словами політолога, "важко говорити про ефективність нового уряду, тому що Ю.ТИМОШЕНКО почала в своєму вчорашньому виступі з парламентської трибуни президентську кампанію. Й цей виступ був достатньо агресивним".

«Я думаю, що прем`єрство Ю.ТИМОШЕНКО буде присвячено перемозі на президентських виборах. Якщо це вважати ціллю, то її прем`єрство буде дуже ефективним. Якщо говорити про інші цілі: економічні, соціальні, то поки я не наважуюся відповісти», - зазначає В.НЕБОЖЕНКО.

У свою чергу директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛІНКОВИЧ висловив упевненість, що особливо ефективним уряд не буде, але й особливо катастрофічних наслідків від його діяльності він теж не очікує. Політолог прогнозує, що буде достатньо багато внутрішніх конфліктів «у команді оранжевих», зокрема буде постійний конфлікт між Президентом і його оточенням із одного боку й командою Ю.ТИМОШЕНКО з іншого. «Але це все буде за кулісами. Й радикальних рішень, подібних до тих, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО приймав у 2005 із репресіями, реприватизацією та масою соціальних подачок, зараз вже не буде. Ю.ТИМОШЕНКО буде змушена все-таки поводитися більш помірно, ніж раніше”, - вважає В.МАЛІНКОВИЧ.