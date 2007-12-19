Харківський губернатор упевнений у Луценку
Арсен Аваков коментує обрання нового уряду
Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ не має сумніву, що новий міністр внутрішніх справ Украни Юрій ЛУЦЕНКО, виконає зобов’язання, які він давав харків’янам.
Про це йдеться в коментарі А.АВАКОВА з приводу обрання нового уряду України, розміщеному на особистому сайті Харківського губернатора.
"Я підтримую новий склад Кабінету міністрів: і Юрія ЛУЦЕНКА на посаді міністра МВС, і Івана ВАКАРЧУКА на посаді міністра освіти, і так далі… Це все люди, котрі не з чуток знають предмет, яким будуть займатися», - заявив А.АВАКОВ.
«Що стосується Харківської області, то Юрій ЛУЦЕНКО має окремі зобов’язання перед харків’янами, які, без сумніву, реалізує», - зазгачив голова області.
При цьому губернатор не конкретизував, які саме зобв’язання Ю.ЛУЦЕНКА він має на увазі.
Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року з трибуни Верховної Ради тодішній міністр МВС Ю.ЛУЦЕНКО заявив про наявність фактів корупції у харківській владі.