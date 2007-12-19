Харківський губернатор упевнений у Луценку

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ не має сумніву, що новий міністр внутрішніх справ Украни Юрій ЛУЦЕНКО, виконає зобов’язання, які він давав харків’янам.

Про це йдеться в коментарі А.АВАКОВА з приводу обрання нового уряду України, розміщеному на особистому сайті Харківського губернатора.

"Я підтримую новий склад Кабінету міністрів: і Юрія ЛУЦЕНКА на посаді міністра МВС, і Івана ВАКАРЧУКА на посаді міністра освіти, і так далі… Це все люди, котрі не з чуток знають предмет, яким будуть займатися», - заявив А.АВАКОВ.

«Що стосується Харківської області, то Юрій ЛУЦЕНКО має окремі зобов’язання перед харків’янами, які, без сумніву, реалізує», - зазгачив голова області.

При цьому губернатор не конкретизував, які саме зобв’язання Ю.ЛУЦЕНКА він має на увазі.

Як раніше повідомляв УНІАН, минулого року з трибуни Верховної Ради тодішній міністр МВС Ю.ЛУЦЕНКО заявив про наявність фактів корупції у харківській владі.