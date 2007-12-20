Мороз не заздрить Яценюку
...і дає поради молодому спікерові
Лідер Соціалістичної партії України (СПУ), колишній Голова Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що не заздрить нинішньому спікерові парламенту Арсенію Яценюку. На думку політика, А.Яценюк "має свій розум і не може і далі грати чужу гру".
Як передає ЛігаБізнесІнформ з посиланням на прес-службу СПУ, А.Мороз переконаний, що А.Яценюк "зобов`язаний стати не представником коаліції, керованої Секретаріатом Президента, а Головою Верховної Ради". "Інакше Верховна Рада як законодавчий орган держави буде приречена. А від цього користі ніякої і нікому", - попереджає лідер соціалістів.
Нагадаємо, парламент підтримав кандидатуру А.Яценюка на пост Голови Верховної Ради. За таке рішення 4 грудня проголосували 227 народних депутатів України.