Кандидати від НУ-НС вже подали документи в ЦВК

Кандидати в народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» вже подали до Центральної виборчої комісії документи, необхідні для їх реєстрації. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив народний депутат від НУ-НС Роман Зварич.

«Я можу сказати, що всі документи вже є в ЦВК», - сказав він.

Кожен кандидат в нардепи, відзначив Зварич, має право подати документи в ЦВК заздалегідь - на випадок якщо буде необхідність визнати його вибраним і зареєструвати.

Таким чином, відзначає політик, у Центрвиборчкому не буде необхідності протягом 20 днів, після визнання депутатів вибраними, чекати подачі документів для реєстрації.

Крім того, Зварич прогнозує, що ЦВК може розглянути питання про реєстрацію депутатів у понеділок, 24 грудня.

ProUA