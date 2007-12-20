Кандидати від НУ-НС вже подали документи в ЦВК

08:58, 20 грудня 2007
Політика
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Більше знає Зварич

Кандидати в народні депутати від блоку  «Наша Україна – Народна Самооборона» вже подали  до Центральної виборчої комісії документи, необхідні для їх реєстрації. Про це в ефірі «5 каналу» повідомив народний депутат від  НУ-НС Роман Зварич.

«Я можу сказати, що всі документи вже є в ЦВК», - сказав він.

Кожен кандидат в нардепи, відзначив Зварич, має право подати документи в ЦВК заздалегідь - на випадок якщо буде необхідність визнати його вибраним і зареєструвати.

Таким чином, відзначає політик, у Центрвиборчкому не буде необхідності протягом 20 днів, після визнання депутатів вибраними, чекати подачі документів для реєстрації.

Крім того, Зварич прогнозує, що ЦВК може розглянути питання про реєстрацію депутатів у понеділок, 24 грудня.

ProUA

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