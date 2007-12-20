Луценко розбирається зі спадком

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що з його поверненням на посаду у відомство не буде радикальних та швидких кадрових змін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві після церемонії покладання квітів до Меморіалу увічнення пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

«В будь-якому разі радикальних змін не буде, але буде максимально відновлюватися справедливість після тих політичних репресій, яким була піддана команда МВС у 2006 році (мається на увазі після його звільнення з посади глави МВС - УНІАН)», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він зазначив, що до обов’язків керівника відомства він приступив вчора, 19 грудня, і пообіцяв поінформувати про свої подальші плани, дії, кадрові зміни після того, як буде офіційно представлений Президентом особовому складу міністерства.

«Мені треба розібратися зі спадком, увійти в курс справи», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.