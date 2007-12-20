Саркозі обіцяє Тимошенко підтримку Франції

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ привітав Юлію ТИМОШЕНКО з призначенням на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у листі Президента Франції на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, розміщеному на офіційному сайті Президента Французької Республіки.

“Пані прем’єр-міністре, дорога Юліє, дозволь мені привітати тебе з призначенням головою українського уряду”, - починає свій лист Н.САРКОЗІ.

Французький Президент висловив готовність надати підтримку Ю.ТИМОЩЕНКО у її роботі на цій посаді.

“У безмежній відповідальності, яка знову на тобі, і якій ти зможеш присвятити свій талант і свою настійливість, будь впевненою, що ти можеш розраховувати на повну підтримку Франції на службу політичній стабільності, незалежності, процвітання та наближення до Європейського Союзу, чого прагнуть українці”, - зазначає Н.САРКОЗІ.