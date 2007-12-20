Летять перші голови: уряд прийняв відставку Єгорова
10:50, 20 грудня 2007Політика
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Інформація від Турчинова
Кабінет Міністрів України на засіданні 19 грудня прийняв відставку голови Державної митної служби України Олександра ЄГОРОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.
Як повідомлялося, О.ЄГОРОВ подав рапорт про звільнення на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО 19 грудня.
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