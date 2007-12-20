Летять перші голови: уряд прийняв відставку Єгорова

Інформація від Турчинова

Кабінет Міністрів України на засіданні 19 грудня прийняв відставку голови Державної митної служби України Олександра ЄГОРОВА. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ. Як повідомлялося, О.ЄГОРОВ подав рапорт про звільнення на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО 19 грудня.

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