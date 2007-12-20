Луценко хоче бачити Цушка, але його не можуть знайти

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО обіцяє, що кадрових чисток у відомстві не буде, але кількість своїх заступників він скоротить.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві після церемонії покладання квітів до Меморіалу співробітникам МВС, які загинули при виконанні службових обов’язків.

«Така кількість заступників недопустима, бути не може», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зауважив, що кадрові зміни звичайно будуть. «Тоді навіщо відбувалися дострокові вибори?”, - поставив міністр риторичне питання, додавши при цьому, що цей процес не буде «чисткою», а це буде відновлення на посадах тих людей, які були звільнені з МВС за час керування відомством Василя ЦУШКА.

Також Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що «міліція не буде втручатися в партійне життя».

Водночас, він наголосив, що не збирається формувати свою команду за так званим «земляцьким принципом». «Я не формую команди по земляцькому принципу. Ніколи не формував і не збираюся їх формувати», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи зустрічався він із своїм попередником В.ЦУШКОМ, міністр сказав: «З ЦУШКОМ не зустрічався. На жаль, це велика біда: немає ШУФРИЧА, немає кому шукати. Поки що його (В.ЦУШКА) не можуть знайти, і в цьому є проблема».

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що в будь-якому разі портрет його попередника на посаді керівника МВС висітиме у галереї міністрів серед усіх, хто обіймав цю посаду.