Черномирдін вважає Тимошенко внутрішньою справою України

Обрання Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром є внутрішньою справою України, і російським політикам не слід його коментувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив Надзвичайний і Повноважний посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, коментуючи заяву одного з лідерів російської партії «Союз правих сил» Бориса НЄМЦОВА про те, що призначення Ю.ТИМОШЕНКО прем`єром – гірший варіант для уряду Росії.

«Нам давати оцінки з цього питання неправильно», - зазначив посол і додав: «Ми працюватимемо з нею (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН), і вже працювали».

Відповідаючи на запитання про те, як працюватимуть прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО і можливий прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав: «ПУТІН поки є Президентом, а як буде далі – подивимося».

Як повідомляв УНІАН, кандидат у президенти Росії, перший віце-прем`єр РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував нинішньому Президенту В.ПУТІНУ стати прем`єром РФ у разі його перемоги на президентських виборах у березні 2008 року.

17 грудня на з`їзді партії влади «Єдина Росія» В.ПУТІН дав згоду обійняти посаду прем`єр-міністра Росії після президентських виборів.