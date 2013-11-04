Зустріч Януковича з помічницею держсекретаря США несподівано затягнулась

У Києві зустріч Президента України Віктора Януковича з помічником державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторією Нуланд триває уже дві години.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч розпочалася близько 15-ї години.

Як повідомлялося, на 15.30 було заплановано вихід Нуланд до представників ЗМІ.