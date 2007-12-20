У Донецьку - теж збій системи ”Рада”

У Донецьку на сесії обласної ради через збій системи для голосування "Рада" депутати ухвалили рішення голосувати руками.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку роботи сесії із 105 депутатів, що зареєструвалися, жоден не зміг проголосувати за обрання секретаріату. При цьому табло системи "Рада" показало одні нулі.

"Це вже, напевно, підступи", - з гумором прокоментував ситуацію голова облради Анатолій БЛИЗНЮК.

У зв`язку зі збоєм у роботі системи "Рада" депутати ухвалили рішення голосувати з питань порядку денного простим підняттям рук.