Комуністи і блок Литвина відвернулися від Януковича

Комуністична партія України і Блок Литвина не мають наміру брати участь у роботі «тіньового» уряду.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина» (№228, 20 грудня 2007 року).

«Я категорично проти його («тіньового» Кабміну – УНІАН) створення», – цитує видання лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.

У свою чергу, лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН також не вірить в ефективність цієї структури. «Окрім розмов, у цьому «тіньовому» уряді нічого не буде», – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, раніше плани щодо створення «тіньового» уряду озвучив лідер Партії регіонів, екс-прем`єр Віктор ЯНУКОВИЧ.