Мобілка Черномирдіна кричить: «Демони! Демони!»

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні використовує в своєму мобільному телефоні унікальний рінгтон. "Таємниця" дзвінка Віктора Черномирдіна відкрилася на засіданні ради російських стратегічних інвесторів.

Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, при дзвінку телефон В.Черномирдіна кричить "Демони! Демони!", - цитату з кінофільму "Иван Васильевич меняет профессию". На питання, чи сам він вибирав цей рінгтон, Посол Російської Федерації в Україні відповів: "Сам" і додав, що цей “позивний” встановлений на всі дзвінки, а не на конкретних людей.