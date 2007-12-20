Мобілка Черномирдіна кричить: «Демони! Демони!»
12:13, 20 грудня 2007Політика
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Посол сказав, що обирав сам
Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні використовує в своєму мобільному телефоні унікальний рінгтон. "Таємниця" дзвінка Віктора Черномирдіна відкрилася на засіданні ради російських стратегічних інвесторів.
Як передає кореспондент ЛІГАБізнесІнформ, при дзвінку телефон В.Черномирдіна кричить "Демони! Демони!", - цитату з кінофільму "Иван Васильевич меняет профессию". На питання, чи сам він вибирав цей рінгтон, Посол Російської Федерації в Україні відповів: "Сам" і додав, що цей “позивний” встановлений на всі дзвінки, а не на конкретних людей.
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