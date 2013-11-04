Кожара сподівається, Асоціацію з Україною ратифікує ще нинішній склад ЄП

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час зустрічі з делегацією політичної групи Європарламенту «Європейські консерватори та реформісти» у складі депутатів Мартіна Калланана, Павела Коваля, Чарльза Теннока, Ришарда Чарнецького та Адама Бєлана.

На тему: Листопад 2013-го - найоптимальніший строк для підписання Асоціації з ЄС - Кожара

Кожара подякував євродепутатам за послідовну підтримку євроінтеграційних прагнень України та висловив сподівання, що подальша активна позиція парламентаріїв сприятиме подальшому поглибленню відносин між Україною та ЄС, зокрема, в контексті укладення Угоди про асоціацію під час Вільнюського саміту «Східного партнерства» у листопаді.

Під час зустрічі були обговорені питання внутрішніх реформ в Україні, зокрема, у напрямку реформування органів прокуратури та виборчого законодавства.

Окрему увагу було приділено діяльності Моніторингової місії Європарламенту на чолі з Петом Коксом та Александром Кваснєвським. У цьому зв’язку Кожара підкреслив очікування української сторони щодо заключного звіту місії, який має бути представлений 14 листопада.