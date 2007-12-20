Тимошенко доведеться відповідати за борги Порошенка?

На Кабінет Міністрів Юлії Тимошенко подали в суд двоє колишніх працівників заводу "Ленінська кузня".

Про це в четвер повідомляють юристи, що представляють інтереси позивачів.

Згідно із повідомленням, Микола Андрощук та Надія Савицька намагаються отримати двокімнатні квартири, які їм зобов’язаний був надати завод.

Вже протягом семи років рішення суду на їх користь, яке набуло законної сили, не виконується. Через це адвокати порадили висунути претензії проти держави.

"Шкоду, завдану бездіяльністю державних органів, має відшкодовувати держава, тому ми подали позов проти Уряду", - зазначає адвокат позивачів Андрій Нечипоренко.

"Ми хочемо отримати для працівників "Ленінської кузні" по мільйону гривень, що включає ринкову вартість квартири та компенсацію моральної шкоди", - повідомив Нечипоренко.

За його словами, у випадку, якщо держава і цього разу не захистить права своїх громадян, адвокати планують звертатися до Європейського суду з прав людини.

Експерти називають реальним власником заводу "Ленінська кузня" Петра Порошенка.

Українська правда