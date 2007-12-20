Москаль побачив, як МВС розбігається

«Колишній міністр Василь Цушко завізував постанову, через яку співробітники втратили від 20 до 70 % зарплати. Сьогодні спостерігаємо масову втечу з МВС», - зауважив у інтерв’ю «Газете по-киевски» народний депутат, член Блоку «Наша Україна-Народна Самооборона» Геннадій Москаль, повідомляє сайт RAZOM.

За його словами, до МВС повинна прийти нова команда. «Команда бухгалтерів і аграріїв, яка там була при Цушку, виявилася абсолютно нікчемною і довела це міністерство «до блуду». Є такий вислів: «у МВС рильце в Цушку».

«Завжди в МВС було так: один видавав онучі, але всі інші працювали, - наголосив він. - А сьогодні чотири заступники міністра займаються тилом, фінансами, недержавними підприємствами і бізнесом. МВС створено для боротьби зі злочинністю – і бухгалтерія повинна бути, але не так, щоб на ній сиділи чотири заступники міністра. Ці люди вже у вівторок після рішення ВР повинні були вчинити мужньо – зібрати речі і залишити територію».