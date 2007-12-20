Єхануров поставив завдання Генштабу ЗСУ

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що найважливішим питанням для Міністерства оборони та Збройних Сил України є формування бюджету на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, про це він сказав на сьогоднішній нараді з керівництвом Генерального штабу ЗСУ.

Під час зустрічі кожен з керівників структурних підрозділів Генерального штабу ЗСУ доповіли міністру про напрямки своєї діяльності, існуючі проблеми та можливі шляхи їхнього вирішення.

За підсумками наради Ю.ЄХАНУРОВ поставив усім присутнім завдання, окресливши пріоритетним формування бюджету оборонного відомства на наступний рік.

«На сьогоднішній день найважливішим питанням для Міністерства оборони та Збройних Сил України є формування бюджету на 2008 рік. І від якості проведеної роботи напряму буде залежати стан боєготовності, розвитку техніки та озброєння, а також соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України», – наголосив міністр оборони.