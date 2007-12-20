Довгий каже, що Черновецький роздає гречку вже 10 років

Заступник Київського міського голови – секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що роздача пайків киянам від імені Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його блоку – це регулярні акції, що проводяться незалежно від виборів протягом останніх 10 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я інформую, що останні 10 років в незалежності від того, чи Леонід Михайлович був в опозиції, чи у владі, безперебійно два рази на рік всі люди соціально не захищені, про яких ви говорите, а це сотні тисяч киян, отримують ту чи іншу допомогу. Це ніяким чином не прив’язано ні до яких перевиборів, і будь-яка інформація, яка подається таким чином (звинувачення Блоку Віталія КЛИЧКА про підкуп виборців – УНІАН), є ні чим іншим, як провокація», - сказав О.ДОВГИЙ.

За його словами, упродовж останніх двох з половиною років – тобто відколи він працює в команді Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – було проведено шість подібних акцій.

О.ДОВГИЙ також підкреслив, що подібна допомога киянам не надається лише у виборчий період, оскільки тоді такі дії можуть трактуватися як підкуп виборців.

О.ДОВГИЙ також наголосив, що акції проводяться не за бюджетний рахунок.

«Ця акція проводиться виключно у відповідності із законодавством і не за рахунок ніяких бюджетних коштів, а виключно за благодійні кошти, за кошти як особисто Леоніда Михайловича, так і інших членів команди», – повідомив секретар Київради.

Як повідомлялося, минулого тижня прес-служба Блоку Віталія Кличка поширила повідомлення, у якому назвала роздачу пайків Блоком Леоніда Чернівецького «підкупом виборців» і «агітаційною технологією» та звинуватила міського голову Києва у зловживанні службовим становищем.